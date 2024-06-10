В Башкирии по поручению Радия Хабирова усилят борьбу с мошенниками
Сегодня на оперативном совещании
правительства в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров поручил усилить борьбу с
дистанционным мошенничеством. В этих целях в Башкирии разработают специальную программу,
а в сельсоветах для населения будут проводить профилактические разъяснительные
мероприятия.
Во всех сельсоветах главы должны провести сходы или собрания, где объяснить людям, что такое преступность в сфере информационно-технологических коммуникаций. В интернете мошенники каждый день меняют свои подходы. Особенно на их уловки попадаются пенсионеры, а также люди, не имеющие финансовой культуры, не искушенные в информационно-технологических компетенциях. Их просто обманывают. Каждый день 15-20 млн рублей идут на содержание и поддержку ВСУ. Это абсолютно управляемый процесс, он организован четко.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель региона отметил положительный
опыт Челябинской области, где такая программа уже действует. В ее основе —
обучение и пропаганда финансовой грамотности.
Разрабатывайте программу, не тяните. Люди оказываются в страшной ситуации. Методика какая. Человек деньги отдал мошенникам, но на этом ситуация не прекращается. Потом этому человеку звонят с Украины, спрашивают, как дела, и ненавязчиво подталкивают к совершению террористического акта, якобы если сделает, то ему деньги вернут. Это не шутки. Программу надо разрабатывать, постоянно людям объяснять, кричать об этом. Надо остановить эту вакханалию. Работают они талантливо и погано, что даже люди с образованием попадают в эту историю.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Добавим, по данным пресс-службы МВД по
Башкирии, за минувшую пятницу жители республики перевели мошенникам 18 млн
рублей.