В Башкирии по поручению Радия Хабирова усилят борьбу с мошенниками

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров поручил усилить борьбу с дистанционным мошенничеством. В этих целях в Башкирии разработают специальную программу, а в сельсоветах для населения будут проводить профилактические разъяснительные мероприятия.  

Фото №1 - В Башкирии по поручению Радия Хабирова усилят борьбу с мошенниками

Во всех сельсоветах главы должны провести сходы или собрания, где объяснить людям, что такое преступность в сфере информационно-технологических коммуникаций. В интернете мошенники каждый день меняют свои подходы. Особенно на их уловки попадаются пенсионеры, а также люди, не имеющие финансовой культуры, не искушенные в информационно-технологических компетенциях. Их просто обманывают. Каждый день 15-20 млн рублей идут на содержание и поддержку ВСУ. Это абсолютно управляемый процесс, он организован четко. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель региона отметил положительный опыт Челябинской области, где такая программа уже действует. В ее основе — обучение и пропаганда финансовой грамотности. 

Разрабатывайте программу, не тяните. Люди оказываются в страшной ситуации. Методика какая. Человек деньги отдал мошенникам, но на этом ситуация не прекращается. Потом этому человеку звонят с Украины, спрашивают, как дела, и ненавязчиво подталкивают к совершению террористического акта, якобы если сделает, то ему деньги вернут. Это не шутки. Программу надо разрабатывать, постоянно людям объяснять, кричать об этом. Надо остановить эту вакханалию. Работают они талантливо и погано, что даже люди с образованием попадают в эту историю. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, по данным пресс-службы МВД по Башкирии, за минувшую пятницу жители республики перевели мошенникам 18 млн рублей.

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