В Башкирии по поручению Радия Хабирова усилят борьбу с мошенниками

Разрабатывайте программу, не тяните. Люди оказываются в страшной ситуации. Методика какая. Человек деньги отдал мошенникам, но на этом ситуация не прекращается. Потом этому человеку звонят с Украины, спрашивают, как дела, и ненавязчиво подталкивают к совершению террористического акта, якобы если сделает, то ему деньги вернут. Это не шутки. Программу надо разрабатывать, постоянно людям объяснять, кричать об этом. Надо остановить эту вакханалию. Работают они талантливо и погано, что даже люди с образованием попадают в эту историю.

Радий Хабиров, Глава Башкирии