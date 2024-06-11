Ученые из Башкирии проходят стажировку в ОАЭ

Молодые ученые Уфимского университета науки и технологий проходят научно-образовательную стажировку в Университете Эль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах. Поездка организована за счёт гранта Главы Башкортостана.
Арабский вуз входит в топ международного рейтинга и в число лучших по социальным наукам и менеджменту, инженерии, технологии, медико-биологическим наукам. В первые же дни визита были достигнуты договоренности между инженерными факультетами обоих университетов в сфере совместных научных исследований и образовательных программ. Принимающая сторона также выразила интерес к ответному визиту и организации стажировок студентов и повышения квалификации преподавателей.