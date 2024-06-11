Почётный гражданин Уфы: рассказ о Назифе Кадыровой

В любви к столице Башкортостана признается народная артистка республики, заслуженная артистка России Назифа Кадырова. Из простой девочки из Учалинского района она доросла до Почетного гражданина Уфы, могла переехать в любой город мира, но сердце осталось преданным родной столице.

И так вот уже 53 года. Назифа Кадырова приехала покорять столицу в 1971 году из Учалинского района. И здесь обрела вторую семью в Башкирской филармонии имени Ахметова, которая так и осталась единственной в трудовой книжке певицы. Были предложения из других городов и даже государств, но как можно предать то, что любишь, удивляется по сей день Назифа Кадырова.

Своим мелодичным голосом она покорила республиканские, всесоюзные и международные конкурсы. Ее встречали бурными овациями. В былые времена гастроли затягивались, но она всегда с радостью и трепетом возвращалась домой, восхищаясь столицей.