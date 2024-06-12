Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Тёплого

Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Тёплого в Инорсе. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что проведена большая работа по обустройству береговой линии, сейчас подрядная организация занимается благоустройством пешеходных зон, велодорожек и мест для отдыха.

Устанавливают бордюрные камни, укладывают асфальт. Также идут работы по обустройству пляжной зоны. Концепция благоустройства прибрежной зоны получила название «Тёплый берег». Её подготовили специалисты Института развития городов Башкортостана, «Проектной группы 8» и администрации Уфы с учётом мнения местных жителей. Ключевая задача – сформировать единую систему общественных пространств и раскрыть потенциал природной рекреационной территории у озера Тёплого.

Для нас важно было сохранить экосистему самого озера, привести в порядок зелёную зону вокруг водоема, очистить территорию, сделать её комфортной и безопасной для отдыха. При этом мы учитывали мнения и интересы жителей, что всегда является одним из самых важных моментов при благоустройстве и реконструкции парков, скверов, дворов. На мой взгляд, в Инорсе появилось красивое общественное пространство, где есть условия для людей всех возрастов. Теперь жители просят заняться известным всем уфимцам стадионом имени Николая Гастелло. К его реконструкции планируют приступить в 2025 году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первый этап благоустройства реализовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Площадь благоустройства составила 4,4 га. Это территория бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Тёплого и часть берега водоёма. Второй этап строители завершат в этом году. Общая стоимость всех работ на обоих этапах составила 531,2 млн рублей. Жители микрорайона Инорс поблагодарили Радия Хабирова за большую работу, проведенную в Черниковке по благоустройству общественных территорий и парковых зон.

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