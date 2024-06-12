Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Тёплого в Инорсе. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что проведена большая работа по обустройству береговой линии, сейчас подрядная организация занимается благоустройством пешеходных зон, велодорожек и мест для отдыха.
Устанавливают бордюрные камни, укладывают асфальт. Также идут работы по обустройству пляжной зоны. Концепция благоустройства прибрежной зоны получила название «Тёплый берег». Её подготовили специалисты Института развития городов Башкортостана, «Проектной группы 8» и администрации Уфы с учётом мнения местных жителей. Ключевая задача – сформировать единую систему общественных пространств и раскрыть потенциал природной рекреационной территории у озера Тёплого.
Первый этап благоустройства реализовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Площадь благоустройства составила 4,4 га. Это территория бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Тёплого и часть берега водоёма. Второй этап строители завершат в этом году. Общая стоимость всех работ на обоих этапах составила 531,2 млн рублей. Жители микрорайона Инорс поблагодарили Радия Хабирова за большую работу, проведенную в Черниковке по благоустройству общественных территорий и парковых зон.