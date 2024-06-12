Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Тёплого

Для нас важно было сохранить экосистему самого озера, привести в порядок зелёную зону вокруг водоема, очистить территорию, сделать её комфортной и безопасной для отдыха. При этом мы учитывали мнения и интересы жителей, что всегда является одним из самых важных моментов при благоустройстве и реконструкции парков, скверов, дворов. На мой взгляд, в Инорсе появилось красивое общественное пространство, где есть условия для людей всех возрастов. Теперь жители просят заняться известным всем уфимцам стадионом имени Николая Гастелло. К его реконструкции планируют приступить в 2025 году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан