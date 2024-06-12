За мир и единство: в Башкирии на горе Нарыстау собрались тысячи верующих

В День России Миякинский район собрал тысячи мусульман. На священной горе Нарыстау верующие совершали коллективные намазы и зикры за укрепление единства народов страны, мир и благоденствие во всем мире. На башкирскую «Мекку» съехались представители других национальностей и конфессий.

Первое, что нужно сделать перед тем, как вступить на святую землю, – очиститься у святого источника. Местная вода, насыщенная ионами серебра, считается целебной и способной излечить самые разные недуги. Здесь же можно окунуться в купели. Второй шаг после очищения и молитв в мечети «Сахаба» – поход к религиозному памятнику на вершине.

Тысячи единоверцев покоряют вершину пешком. Подъем нелегкий, но это того стоит. На трехсотметровой горе находится черная плита с надписями на арабском, обозначающая имена сахабов. Она находится внутри ажурной юрты. По преданию, здесь покоятся отец и сын – Зубаир ибн Заит и Абдурахман ибн Зубаир – первые исламские проповедники, пришедшие в эти земли в 630 году. Здесь читали дуа за упокой души сахабов и всех усопших единоверцев, искренне просили мира во всем мире, молились за единство народов и процветание великой державы.

Мусульмане вспомнили и Габдрахмана Расулева, девятого муфтия, который сыграл огромную роль в сохранении ислама и его институтов на территории всей страны. Религиозный деятель восстанавливал разгромленные после гражданской войны мечети, в страшные годы «Большого террора» помогал духовенству выстоять под шквалом репрессий, а в Великую Отечественную войну поднимал боевой дух мусульман. В мае 1942 года он обратился к верующим с патриотической речью и объявил священную войну (джихад) германскому фашизму, призвав их сражаться в рядах Красной Армии.