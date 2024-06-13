В Башкирии установится 35-градусная жара

В Башкирии в ближайшие несколько дней будет жарко, сообщает Башгидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 июня, солнечно и без осадков. Ветер южный, слабый, днем ожидается усиление до порывистого. Ночью температура воздуха от +16 до +21, в горах до +11. Днем столбики термометров покажут +29, +34 градуса.