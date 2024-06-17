В Уфе прошёл «Курбан Halal Fest»

Городской праздник «Курбан Halal Fest» состоялся в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан». Традиционно в честь священного для мусульман события он объединил многонациональную и многоконфессиональную республику в одном месте.

Прежде чем приступить к делу, каждый мусульманин взывает ко Всевышнему. Так прошло открытие «Курбан Halal Fest» – мероприятия, посвященного одному из самых почитаемых исламских праздников – Курбан-байрам. Он знаменует завершение паломничества верующими и длится несколько дней.

Такие мероприятия у нас сейчас популярны по всей республике, каждая община, каждый город пытается организовать подобное. В Уфе такого рода мероприятие, в таком формате Halal Fest, проходит уже не первый год. Мероприятие семейное, чтобы вся семья пришла, отдохнула, отметила Курбан-байрам с детьми, поиграли, развеялись. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

А поиграть и развеяться есть где: в парке для детей и взрослых организовали концертную программу, восточную ярмарку с халяльной продукцией, анимацию, аквагрим, конкурсы с призами, а также бесплатное угощение пловом.

Традиционно он проходит у нас, в Октябрьском районе столицы, но в этом году организаторы решили поменять локацию и переместились в парк «Кашкадан». Здесь получилась такая уютная площадка, очень много народу пришло посмотреть на халяльную продукцию, для детей организовали всякие квесты. Праздник прошел очень хорошо. Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

В дни праздника принято посещать мечеть, совершать жертвоприношение, навещать близких и родных, а также радовать их подарками. Поэтому уфимцы пришли не одни. Такой день они разделили с членами своих семей.

Мы соблюдаем, уразу держим – праздник мусульманский, придерживаемся. Это нужно, это дружба, это мир, и детей воспитывать хорошо в мусульманской религии. Гузель Хамидуллина

Для меня это мероприятие важно, потому что я могу узнать что-то новое о своей религии. Аделина Бердина

Мы сегодня пришли с семьей разделить праздник Курбан-байрам, почитать дуа за всех наших хаджей, которые сейчас находятся в Мекке и совершают паломничество. Рамиля Тазова

В столице Башкортостана фестиваль проводят не в первый раз, ежегодно его посещают тысячи уфимцев и жителей республики. Мероприятие полюбилось каждому, для кого семейные ценности, вера и доброта – самое главное.