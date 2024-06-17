В Уфе прошёл «Курбан Halal Fest»

Городской праздник «Курбан Halal Fest» состоялся в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан». Традиционно в честь священного для мусульман события он объединил многонациональную и многоконфессиональную республику в одном месте.
Прежде чем приступить к делу, каждый мусульманин взывает ко Всевышнему. Так прошло открытие «Курбан Halal Fest» – мероприятия, посвященного одному из самых почитаемых исламских праздников – Курбан-байрам. Он знаменует завершение паломничества верующими и длится несколько дней.
А поиграть и развеяться есть где: в парке для детей и взрослых организовали концертную программу, восточную ярмарку с халяльной продукцией, анимацию, аквагрим, конкурсы с призами, а также бесплатное угощение пловом.
В дни праздника принято посещать мечеть, совершать жертвоприношение, навещать близких и родных, а также радовать их подарками. Поэтому уфимцы пришли не одни. Такой день они разделили с членами своих семей.
В столице Башкортостана фестиваль проводят не в первый раз, ежегодно его посещают тысячи уфимцев и жителей республики. Мероприятие полюбилось каждому, для кого семейные ценности, вера и доброта – самое главное.
Семейный праздник в атмосфере мусульманских традиций «Курбан Halal Fest» объединил на одной площадке представителей разных национальностей и вероисповеданий. Он послужил укреплению духовно-нравственных ценностей и братских отношений народов, проживающих на территории Республики Башкортостан.