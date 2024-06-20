В Абзелиловском районе начал работу «Поезд здоровья»

В Абзелиловском районе стартовал «Поезд здоровья». Это передвижной мобильный комплекс, который оснащён флюорографом, маммографом, спирографом, стоматологическим кабинетом. Жители района смогут получить консультацию таких врачей, как терапевт, окулист, стоматолог, ЛОР, онколог.
Первую остановку «Поезд здоровья» сделал в Бурангуловском сельском поселении. К специалистам обратились 70 человек с различными проблемами: давление, остеохондроз, зрение, суставные боли. Все они получили возможность сдать анализы, прошли ЭКГ, УЗИ с целью выявления факторов риска заболеваний. Главный врач Аскаровской центральной районной больницы Ильгиз Кильдияров в этот день также находился в участковой больнице, где шел прием больных с 10 утра до позднего вечера.
Врачи и медсестры выездной бригады провели прием жителей в Амангильдинской, Хамитовской зонах. Накануне отработали первый день в Баимово, где в порядке живой очереди приняли 60 человек, еще 45 человек прошли дополнительную диспансеризацию.
С особым женским любопытством пришла сюда жительница деревни Альфия Абдрафикова. Женщина внимательно относится к собственному здоровью и перед отпуском хотела пройти плановый ежегодный осмотр. Хоть и подошла поздно, успела посетить кабинеты маммографии и спирографии.
«Поезд здоровья» продолжит работу в Абзелиловском районе до 26 июня. Он приедет к жителям сел Аслаево, Красная Башкирия и Озерное.
Фото: администрация Абзелиловского района.