В Абзелиловском районе начал работу «Поезд здоровья»

Порой селяне терпят до последнего, не идут в больницу. Один из пациентов признался сегодня, что не был в больнице 35 лет, а у самого — целый букет заболеваний. Конечно, когда придут результаты анализов, мы сможем сказать, как конкретно сможем ему помочь. Но то, что он поверил в компетентность врачей «Поезда здоровья» и пришел на прием, это уже хорошо.

Айгуль Загретдинова, врач Баимовской СУБ