В Абзелиловском районе начал работу «Поезд здоровья»

В Абзелиловском районе стартовал «Поезд здоровья». Это передвижной мобильный комплекс, который оснащён флюорографом, маммографом, спирографом, стоматологическим кабинетом. Жители района смогут получить консультацию таких врачей, как терапевт, окулист, стоматолог, ЛОР, онколог.

Фото №1 - В Абзелиловском районе начал работу «Поезд здоровья»

Первую остановку «Поезд здоровья» сделал в Бурангуловском сельском поселении. К специалистам обратились 70 человек с различными проблемами: давление, остеохондроз, зрение, суставные боли. Все они получили возможность сдать анализы, прошли ЭКГ, УЗИ с целью выявления факторов риска заболеваний. Главный врач Аскаровской центральной районной больницы Ильгиз Кильдияров в этот день также находился в участковой больнице, где шел прием больных с 10 утра до позднего вечера.

Диагностические исследования позволяют выявить широкий спектр заболеваний. Только за один день приема специалисты «Поезда здоровья» выявляют десятки случаев различных заболеваний, предотвращая серьезные осложнения для здоровья. Для селян это не просто поезд здоровья, а поезд жизни.

Ильгиз Кильдияров, главный врач Аскаровской ЦРБ 

Врачи и медсестры выездной бригады провели прием жителей в Амангильдинской, Хамитовской зонах. Накануне отработали первый день в Баимово, где в порядке живой очереди приняли 60 человек, еще 45 человек прошли дополнительную диспансеризацию.

Порой селяне терпят до последнего, не идут в больницу. Один из пациентов признался сегодня, что не был в больнице 35 лет, а у самого — целый букет заболеваний. Конечно, когда придут результаты анализов, мы сможем сказать, как конкретно сможем ему помочь. Но то, что он поверил в компетентность врачей «Поезда здоровья» и пришел на прием, это уже хорошо.

Айгуль Загретдинова, врач Баимовской СУБ

С особым женским любопытством пришла сюда жительница деревни Альфия Абдрафикова. Женщина внимательно относится к собственному здоровью и перед отпуском хотела пройти плановый ежегодный осмотр. Хоть и подошла поздно, успела посетить кабинеты маммографии и спирографии.

Понравилось внимательное отношение специалистов, доброе обращение врачей с пациентами. Считаю, что очень нужное дело задумали. Было бы отлично, если бы «Поезда здоровья» регулярно выезжали в дальние населенные пункты, это очень удобно.

Альфия Абдрафикова
Уфимская волна

«Поезд здоровья» продолжит работу в Абзелиловском районе до 26 июня. Он приедет к жителям сел Аслаево, Красная Башкирия и Озерное.

Фото: администрация Абзелиловского района. 

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