Офицер СВО из Башкирии женился пока был в краткосрочном отпуске

Владислава и Владимир Филатовы из Межгорья, они знают друг друга с малых лет. Об этой паре рассказывает администрация города Октябрьского в соцсетях. Когда-то ребята ходили в одну школу, жили в соседних домах, а после выпускного разъехались по разным городам.

Влада стала студенткой Челябинского педагогического университета, а Володя пошел по стопам деда и стал военным: парень окончил Михайловскую академию в Санкт-Петербурге.

Владимир уже год воюет в зоне проведения спецоперации, он награжден медалями «Участника СВО», «За храбрость II степени», «За боевые отличия». Как только боец пришел в краткосрочный отпуск, влюбленные сыграли свадьбу.

Совсем скоро наш герой вернется в свое подразделение в зону СВО и вновь встанет на защиту родной страны. А его супруга Владислава, как и положено офицерской жене, будет ждать его дома с победой.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.