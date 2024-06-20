В Башкирии ушла из жизни народный учитель РФ Лиза Агадуллина

В Уфе на 83-м году жизни не стало единственного в Башкортостане народного учителя Российской Федерации Лизы Агадуллиной. Лиза Киямовна имела несколько почетных званий: народный учитель Республики Башкортостан, заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Башкортостан, почетный работник общего образования Российской Федерации.
После окончания Бирского педагогического института Лиза Агадуллина работала учителем Малоязовской средней школы Салаватского района. С 1996 года и до выхода на заслуженный отдых была учителем химии в лицее №42 Уфы. Среди ее учеников – более ста победителей и призеров Всероссийской олимпиады, несколько поколений учителей, которые и сейчас работают по ее методике. В 2016 году Владимир Путин своим указом присвоил ей почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».
Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Лизы Агадуллиной. Руководитель региона отметил, что это большая потеря для всей системы образования. Телеканал БСТ и сайт bash.news также присоединяются к соболезнованиям.