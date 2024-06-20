В Башкирии ушла из жизни народный учитель РФ Лиза Агадуллина

После окончания Бирского педагогического института Лиза Агадуллина работала учителем Малоязовской средней школы Салаватского района. С 1996 года и до выхода на заслуженный отдых была учителем химии в лицее №42 Уфы. Среди ее учеников – более ста победителей и призеров Всероссийской олимпиады, несколько поколений учителей, которые и сейчас работают по ее методике. В 2016 году Владимир Путин своим указом присвоил ей почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».