В Башкирии стартовал республиканский лагерь волонтёров

В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова стартовал республиканский лагерь волонтёров. Он проводится ежегодно по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. В этот раз лагерь объединил более 300 человек со всей республики.

Всего в лагере три направления: организация добровольческой деятельности, также патриотическое, экологическое и культурное волонтерство и отдельно – для активистов. На торжественном открытии лагеря волонтёров также стартовала регистрация добровольцев на международный форум «Россия – спортивная держава». Одно из крупнейших событий страны в этом году пройдет осенью в Уфе.

Волонтёры играют огромную роль в нашем обществе. Мы проходили и ковид, и лесные пожары, и сейчас СВО. Всегда эти люди помогают тому, кто это нужно, и там, где это нужно.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике
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