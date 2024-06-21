В Башкирии стартовал республиканский лагерь волонтёров

Волонтёры играют огромную роль в нашем обществе. Мы проходили и ковид, и лесные пожары, и сейчас СВО. Всегда эти люди помогают тому, кто это нужно, и там, где это нужно.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике