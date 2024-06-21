Медработники Башкирии получили госнаграды в честь профессионального праздника

В Башкортостане трудятся более 70 тысяч медицинских работников, каждый из которых вносит свой вклад в охрану здоровья населения региона. Каждый из награжденных в День медицинского работника является профессионалом, добившимся больших высот в своем деле. Врачи республики успешно выдерживают испытания временем. Во время пандемии они боролись с коронавирусной инфекцией. Сегодня многие врачи обеспечивают качественной медицинской помощью жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, такие масштабные программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года.