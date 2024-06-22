В Башкирии прошли лекции по финансовой грамотности

Сразу в нескольких населенных пунктах Туймазинского района в один день прошли лекции о финансах. Их организовали Финцентр республики совместно с отделением Национального банка. Причем эксперты республиканского просветительского проекта «Диалоги о финансах» посетили и детские оздоровительные лагеря.
Занятия и мастер-классы прошли и для школьников, и для взрослых, и для пенсионеров. Отдельно коснулись темы мошенников и того, как не попасться на уловки киберпреступников.
Отдельные площадки были для педагогов и предпринимателей. Эксперты рассказали о программе долгосрочных сбережений, какие есть особенности и выгодные условия. Для детей занятия прошли в форме викторин и игр. Также прошли уроки по финансовой грамотности, по тому, как вести семейный бюджет и накопить на мечту.