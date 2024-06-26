В Уфе прошёл семинар для участников конкурса грантов Главы Башкирии

Обучающий семинар для участников конкурса грантов Главы Республики Башкортостан состоялся в уфимском кампусе Евразийского НОЦ. В «Точке кипения» эксперты фонда рассказали о необходимых требованиях. Стать участником может некоммерческая организация.

Важное условие – отсутствие статуса победителя в конкурсах, организованных Фондом грантов Главы Республики, Фондом президентских грантов и Президентским Фондом культурных инициатив с 1 января 2023 года до момента подачи заявки на текущий конкурс. На реализацию своего проекта можно получить финансирование в размере до 500 тыс. рублей при общем бюджете в 25 млн.