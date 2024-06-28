В Уфе выбирали лучшего инженера-инспектора Гостехнадзора

В Уфе выбирали лучшего государственного инженера-инспектора Гостехнадзора. В республиканском конкурсе принимали участие не только сотрудники регионального ведомства – приехали специалисты со всего Приволжского федерального округа. В частности, из Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, а также из республик Коми и Чувашия.
Соревнование проходило в два этапа. Помимо всего, инженеры-инспекторы показали навыки оказания первой медицинской помощи, а также умения работы с контрольно-измерительными приборами. Победителям и призерам конкурса вручили дипломы.