В Уфе на городской маршрут электрички поставят пять новых поездов. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского отделения КБШ.
Это связано с возросшим спросом на пассажирские перевозки. Пять новых составов направят на маршруты Дема-Шакша-Дема:
— № 6430 Дема (отпр.07:15) — Шакша (приб.08:00) ежедневно;
— № 6431 Шакша (отпр.08:29) — Уфа (приб.08:59) ежедневно;
— № 6429 Шакша (отпр.09:31) — Дема (приб.10:15) по рабочим дням;
— № 6434 Уфа (отпр.16:49) — Шакша (приб.17:18) ежедневно;
— № 6435 Шакша (отпр.17:30) — Дема (приб.18:14) ежедневно.
Кроме того, продлевается маршрут следования пригородному поезду до станции Шакша:
— № 7408 Раевка (отпр.06:06) — Уфа (приб.08:19, отпр.08:23) — Шакша (приб.08:52) по рабочим дням.
Фото: Башкирское отделение КБШ.