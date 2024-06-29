В Уфе перед ТЦ «Мега» отпраздновали День молодёжи

Насыщенная образовательная и культурная программа, выступление популярных артистов. Сегодня по всей России проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Главной площадкой празднования в Уфе стала территория перед торговым центром «Мега».

Объединяем Россию, города, людей. В этом году основной посыл Дня молодёжи — объединение. Организаторы постарались сделать праздник по-настоящему интересным. Чтобы каждый нашёл себе в этот день занятие по душе.

Праздничную площадку поделили на зоны. Уже в 10 утра стартовали зрелищные танцевальные батлы — MEGA Dance Fest. Любителей активных игр ожидали на спортивной площадке. Помимо этого работала специальная зона хоккейного клуба «Салават Юлаев». По-настоящему острые ощущения участникам праздника подарил фестиваль экстремального спорта.

Программу фестиваля, организованного ко Дню молодежи, дополнили познавательные лектории, а также другие активности и мастер-классы. А на главной сцене сегодня в режиме нон-стоп выступали полюбившиеся молодежи группы и исполнители. Среди них группа «Лауд», Thomas Mraz, местные артисты. Хедлайнером вечера стала популярная российская группа «Моя Мишель».