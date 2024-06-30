Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о проекте благоустройства села Верхотор

Руководитель республики Радий Хабиров показал в своих социальных сетях проект благоустройства села Верхотор, которое расположено в Ишимбайском районе. По словам Главы Башкирии, завершение работ запланировано на следующий год.

И в целом в селе дела подправим. Здесь надо подчистить, дороги привести в порядок, в том числе до деревни, заборчики. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Он также отметил, что в настоящее время здесь продолжается ремонт дороги, которая соединит Верхотор с селом Воскресенским Мелеузовского района.

Напомним ранее редакция bash.news сообщала, что сегодня Радий Хабиров отправился в поездку в Ишимбайский район вместе со своей супругой для ознакомления с ходом благоустройства села и других туристических объектов.