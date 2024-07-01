В Башкирии родные воинов, пропавших в зоне СВО, будут отдыхать в санаториях

В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Министерству земельных и имущественных отношений региона дополнить меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Руководитель региона выступил с предложением о том, чтобы родственники военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести в зоне СВО, получили право на санаторно-курортное лечение. Он подчеркнул, что родные такого бойца смогут получить льготу, получив выписку из военкомата.
Руководитель республики подчеркнул, что данный вопрос необходимо закрыть уже сегодня.