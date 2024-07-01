В Башкирии родные воинов, пропавших в зоне СВО, будут отдыхать в санаториях

Мерой поддержки воспользовались 3660 семей участников СВО. У нас, к сожалению, есть случаи без вести пропавших. И долго. Жизнь-то идет. Возникает момент. Может, в такой тяжелый момент дать им эту норму… Поправьте, пожалуйста.

Радий Хабиров, Глава Башкирии