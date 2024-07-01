В Башкирии прошёл ежегодный гастрофестиваль «Клубничный край»

Кроме того, каждый желающий смог попробовать вкусный клубничный пирог, приготовленный специально для фестиваля. К слову, вырученные средства от продажи клубники пойдут на поддержку военнослужащих с зоны СВО. На площадке фестиваля состоялся форум, посвященный развитию клубничной отрасли. Участниками стали предприниматели, представители Минсельхоза, Финцентра республики, депутаты Госдумы России и Госсобрания Башкортостана.

В Шаранском районе общая площадь плантаций клубники составляет более 300 га. Власти района поддерживают предпринимателей. За последние годы в развитие ягодного направления было направлено около 30 млн. рублей федеральной и республиканской господдержки, создано три кооператива. Общая товарная масса производства ягод в районе составляет более 3000 тонн в год. Для многих это стало семейным бизнесом. В этом году заморозки ударили по ягоде.