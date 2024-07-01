В Башкирии прошёл ежегодный гастрофестиваль «Клубничный край»

На центральной площади села Шаран состоялся ежегодный гастрономический фестиваль «Клубничный край». Для гостей праздника приготовили насыщенную концертную программу. Конкурсы, розыгрыши призов, тематические фотозоны, выставки народного творчества и главное — ярмарка сладкой ягоды.

Кроме того, каждый желающий смог попробовать вкусный клубничный пирог, приготовленный специально для фестиваля. К слову, вырученные средства от продажи клубники пойдут на поддержку военнослужащих с зоны СВО. На площадке фестиваля состоялся форум, посвященный развитию клубничной отрасли. Участниками стали предприниматели, представители Минсельхоза, Финцентра республики, депутаты Госдумы России и Госсобрания Башкортостана.

В Шаранском районе общая площадь плантаций клубники составляет более 300 га. Власти района поддерживают предпринимателей. За последние годы в развитие ягодного направления было направлено около 30 млн. рублей федеральной и республиканской господдержки, создано три кооператива. Общая товарная масса производства ягод в районе составляет более 3000 тонн в год. Для многих это стало семейным бизнесом. В этом году заморозки ударили по ягоде.

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