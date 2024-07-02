В Башкирии продолжается набор на военную службу по контракту

Принимаются пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование мужчины до 65 лет и женщины от 18 до 40 лет. Для поступления на контрактную службу необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета.
На месте инспекторы дают разъяснения по всем возникающим вопросам, в том числе касающимся документов, льгот и денежного обеспечения. Затем гражданин собирает необходимые справки и проходит медицинский осмотр.
После прохождения обязательных процедур с пакетом документов его направляют в военный комиссариат Башкортостана. Он располагается в Уфе, на улице Революционной. По всем вопросам можно позвонить на единый справочный номер 117 или в ситуационный центр по номеру 122.