В Башкирии продолжается набор на военную службу по контракту

Принимаются пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование мужчины до 65 лет и женщины от 18 до 40 лет. Для поступления на контрактную службу необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета.