В Уфе стартовал финал чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge

В Уфе стартовал масштабный Национальный финал чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge. В нём сойдутся более 100 команд из 40 регионов России. Среди участников — предприниматели, руководители коммерческих и государственных организаций, студенты ведущих вузов страны.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Башкортостана, Президентская академия, а также Агентство стратегических инициатив. Победители чемпионата отправятся на мировой финал по стратегии и управлению, который пройдет в сентябре в Индии.