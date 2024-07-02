Радий Хабиров продолжит поддержку участников СВО

Радий Хабиров продолжит поддержку участников специальной военной операции, несмотря на риски. Вчера прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Главе Башкортостана и мэру Уфы. Их обвинили в материальном обеспечении потребностей российских войск. В частности, в содействии в приобретении оборудования, техники, отправке гуманитарных конвоев в зону СВО.

Человек с большой буквы и надежный соратник. Так отзываются о Главе Республики бойцы башкирских батальонов. С самого начала специальной военной операции Радий Хабиров делает всё для нужд фронта, регулярно лично ездит к нашим защитникам. В трудную минуту они сплотились вокруг политического лидера.

Радий Фаритович всегда был отличным руководителем и хорошим мужиком. То есть, как он поддерживал, так и будет поддерживать нашу спецоперацию, ребят из Башкирии. позывной «Медведь»

Вся гуманитарка, все необходимое, что нужно для батальонов: для моего батальона, а также для других батальонов — все приходит, большая благодарность. позывной «Салим»

За два года из Башкортостана на передовую прибыли 127 гуманитарных конвоев. Тем, кто пострадал от нацистского режима, Радий Хабиров помогал еще до начала специальной военной операции. Благодаря ему у школы в ЛНР, которая носит имя Минигали Шаймуратова, теперь есть современный ремонт, оборудование и автобус.

Это очень замечательный человек. Мы ценим нашу дружбу, потому что он все обещания, которые нам давал, выполняет. Побывав первый раз в нашей школе, он пообещал из нашей разваливающейся, рассыпающейся школы сделать суперсовременную школу — то, что мы имеем сейчас. Наталья Баскакова, заместитель директора петровской школы №22 им. Минигали Шаймуратова

Помочь воинам Башкортостана стремятся и сами жители республики. Но, по словам политологов, такое единство и патриотизм нравятся не всем.

Это, конечно же, вызывает большую поддержку и уважение к деятельности главы республики. Но в то же время также вызывает острую негативную реакцию у наших врагов. В частности, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы Республики Башкортостан. Тем самым признавая его личный вклад в победу. Тимур Валитов, политолог

1 июля украинская прокуратура обвинила Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева в материальном обеспечении потребностей российских войск. Цитата: «Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжения на приобретение для армии России военной техники, оборудования, амуниции».

Как и прошлогоднее письмо министра обороны Украины к башкирам, так и это обвинение — это очень странные документы. Но они подтверждают правильность курса Радия Хабирова и всей нашей республики на поддержку наших бойцов. Шамиль Валеев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

По словам политологов, обвинение очень спорное даже с юридической точки зрения. Потому что выдвинуто страной, которой руководит человек с истекшим сроком президентских полномочий.

Я сомневаюсь, что глава региона, Радий Фаритович Хабиров, в ближайшее время поедет в Оттаву, в Вашингтон, в Брюссель или в Варшаву. Так вот, это решение может быть поддержано только ничтожным количеством государств, стран НАТО. А мировое сообщество, естественно, к этому заявлению серьезно не относится. Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент УГНТУ