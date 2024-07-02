Радий Хабиров продолжит поддержку участников СВО

Радий Хабиров продолжит поддержку участников специальной военной операции, несмотря на риски. Вчера прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Главе Башкортостана и мэру Уфы. Их обвинили в материальном обеспечении потребностей российских войск. В частности, в содействии в приобретении оборудования, техники, отправке гуманитарных конвоев в зону СВО.
Человек с большой буквы и надежный соратник. Так отзываются о Главе Республики бойцы башкирских батальонов. С самого начала специальной военной операции Радий Хабиров делает всё для нужд фронта, регулярно лично ездит к нашим защитникам. В трудную минуту они сплотились вокруг политического лидера.
За два года из Башкортостана на передовую прибыли 127 гуманитарных конвоев. Тем, кто пострадал от нацистского режима, Радий Хабиров помогал еще до начала специальной военной операции. Благодаря ему у школы в ЛНР, которая носит имя Минигали Шаймуратова, теперь есть современный ремонт, оборудование и автобус.
Помочь воинам Башкортостана стремятся и сами жители республики. Но, по словам политологов, такое единство и патриотизм нравятся не всем.
1 июля украинская прокуратура обвинила Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева в материальном обеспечении потребностей российских войск. Цитата: «Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжения на приобретение для армии России военной техники, оборудования, амуниции».
По словам политологов, обвинение очень спорное даже с юридической точки зрения. Потому что выдвинуто страной, которой руководит человек с истекшим сроком президентских полномочий.
Глава Башкортостана сам является юристом с научной степенью. Эксперты говорят, что он понимал риск и сознательно на него шел. Но защита Отечества — это конституционная обязанность любого гражданина России. А значит, Радия Хабирова это не остановит, а лишь подтолкнет к ещё большему упорству в поддержке СВО.