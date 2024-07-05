Радий Хабиров провёл встречу с Советом РГО

Башкортостан стал первым субъектом на территории бывшего Советского Союза, в котором создан геопарк «Янган-Тау», имеющий статус ЮНЕСКО. Об этом Радий Хабиров рассказал участникам заседания Совета регионов Русского географического общества.

Геопарк «Торатау», который на данный момент является самым популярным местом среди туристов, также работает над получением аналогичного международного статуса. По мнению участников и руководства Совета регионов РГО, Башкортостанское отделение общества заслуженно является одним из лучших в стране.

Проводится большая исследовательская и научная работа, к ней активно привлекается молодёжь. Открываются новые исторические комплексы и музеи, которые привлекают туристов.

Вся эта деятельность пересекается, в том числе, и с развитием туризма в нашем регионе. И является важнейшей составляющей нашей экономики. Продолжим и в дальнейшем уделять этому направлению внимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Совет регионов Русского географического общества входят председатели 30 региональных отделений общества. В последний раз выездное заседание в республике проходило в 2016 году. Тогда между РГО и Башкортостаном было подписано соглашение о сотрудничестве.