В Уфе семьи наградили медалью «За любовь и верность»

Более четверти века в мире и согласии. В Уфе семь семейных пар наградили медалью «За любовь и верность». Мероприятие прошло в Национальном музее Республики Башкортостан. Среди награжденных оказались уфимцы, известные своими теплыми отношениями и семейными традициями, а также достойно воспитавшие своих детей.