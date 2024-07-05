В Уфе прошло совещание по вопросам госпрограммы научно-технологического развития страны

В Башкортостане хорошо выстроена работа по подготовке кадров. Об этом сегодня заявил помощник заместителя председателя Правительства России Антоний Швиндт. В Уфе прошло совещание по вопросам разработки и реализации в регионе комплексной госпрограммы научно-технологического развития страны.

Было отмечено, что в республике налажено тесное партнерство между образовательными организациями и объектами промышленности и производства. Во многом успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны руководства региона.

Башкортостан успешно реализует федеральные проекты, такие как «Профессионалитет», «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы». По инициативе главы республики Радия Хабирова внедрены беспрецедентные виды грантовой поддержки всех уровней образования и науки: молодых педагогов дошкольного образования, учителей школ, преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей.