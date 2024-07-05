В Уфе прошли финалы IX Всероссийской летней Универсиады по самбо

Сильнейшие на ковре. В Уфе прошли финалы IX Всероссийской летней Универсиады по самбо. До этих стартов добрались самые опытные спортсмены, представляющие свои вузы. Среди башкирских самбистов отличились Владислав Сорокин — он стал победителем универсиады. И Екатерина Тужилова завоевала бронзовую награду.

В упорной борьбе спортсменке из Челябинской области удалось одержать победу. А это только второй круг соревнований. Всего, чтобы добраться до финала, участникам Универсиады предстоит провести до шести поединков.

Допускаются самбисты от первого спортивного разряда и выше. То есть уровень здесь серьезный. Есть среди участников и победители первенства России и чемпионатов России, есть и члены сборной. Александр Судариков, главный судья Всероссийской Универсиады по самбо

В финальном этапе летней всероссийской универсиады участие приняли 150 самбистов, представители 18 высших учебных заведений со всей страны. Ранее они прошли отборочные этапы соревнований среди студентов.

Главное — соревновательный опыт, который они здесь получают, потому что студенческое самбо отличается от обычного красотой. Если на ЧР важен результат, то здесь красота.Также повышают спортивные звания, это соревнование — мини-олимпийские игры для университетов. Артем Батраков, старший тренер студенческой сборной России

Республику на турнире представлял коллектив БГАУ. Четверо юношей и три девушки. Среди них мастер спорта страны — Екатерина Тужилова. Не смогли помочь команде лидеры студенческой сборной республики Карен Галстян и Давид Бабаян. За неделю до финальных стартов в Уфе они получили травму на международном турнире в Челябинске.