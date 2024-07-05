Сильнейшие на ковре. В Уфе прошли финалы IX Всероссийской летней Универсиады по самбо. До этих стартов добрались самые опытные спортсмены, представляющие свои вузы. Среди башкирских самбистов отличились Владислав Сорокин — он стал победителем универсиады. И Екатерина Тужилова завоевала бронзовую награду.
В упорной борьбе спортсменке из Челябинской области удалось одержать победу. А это только второй круг соревнований. Всего, чтобы добраться до финала, участникам Универсиады предстоит провести до шести поединков.
В финальном этапе летней всероссийской универсиады участие приняли 150 самбистов, представители 18 высших учебных заведений со всей страны. Ранее они прошли отборочные этапы соревнований среди студентов.
Республику на турнире представлял коллектив БГАУ. Четверо юношей и три девушки. Среди них мастер спорта страны — Екатерина Тужилова. Не смогли помочь команде лидеры студенческой сборной республики Карен Галстян и Давид Бабаян. За неделю до финальных стартов в Уфе они получили травму на международном турнире в Челябинске.
Соревнования летней Универсиады по самбо проходили в семи весовых категориях. Сначала результат подводили в личном первенстве, затем в командном, после чего судейская коллегия определит и назовет сильнейшие ВУЗы страны, где развивается самбо.