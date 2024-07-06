Почётный гражданин Уфы: рассказ о Митрополите Никоне

Символ надежды и веры для многих. В честь 450-летнего юбилея Уфы продолжаем наш цикл репортажей про почетных жителей столицы. Следующий герой — человек, родившийся далеко за пределами республики, однако ставший ее неотъемлемой частью. Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон — духовный наставник для православных региона, который уже стал своеобразным мостом между церковью и обществом.

С таким графиком, как у него, драгоценна каждая минута. Чтобы записать это интервью, пришлось долго искать время в плотном расписании. В телецентр митрополит приехал с Чишминского района, сразу после участия в другом масштабном мероприятии. При этом к беседе Никон подготовился основательно, как, впрочем, и ко всему, что он делает. Значок почетного гражданина Уфы — может, и не самая высокая его награда, зато точно — в числе наиболее значимых.

Практически вся моя сознательная жизнь прошла здесь, и этот значок, который мне тогда вручил глава города, он ко многому и обязывает, и говорит о том, что какая-то работа мною была проделана. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский

Местную епархию в Уфе Никон возглавил в непростые 90-е. Благодаря ему только в столице число приходов увеличилось в 10 раз — с 2 до 21-го, в целом по республике — с 7 до 380. На тот момент в Башкортостане не было ни одного действующего монастыря. Теперь — их 10.

С чувством братской любви митрополит отзывается о представителях других конфессий. Верховного муфтия, например, Никон так и называет — своим братом. Ну а собственных прихожан учит уважению ко всем, независимо от вероисповедания.

Нам нечего делить, потому что мы всегда понимаем, что воду, воздух Господь создал одинаково для всех, не подразделяя людей на русских, башкир, евреев. Поэтому нам делить нечего. И православным живется здесь комфортно, потому что никто не заставляет их забыть свои корни, религию и традиции. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский

Какое-то если мероприятие, если есть у наших братьев-мусульман, то обязательно они приглашают нас, если у нас, то мы приглашаем. Вот если меня пригласили в больницу, например, я сразу спрашиваю: ребята-мусульмане идут? Если нет, то мы пойдем только вместе.

Митрополит активно участвует в общественной жизни, будучи мостом между церковью и населением. И хоть времени на обычные прогулки у него попросту нет, замечает: столице в этом году стукнет 450 лет, а она как будто помолодела.

Сама Уфа приобрела совершенно другой облик. Помолодела, покрасилась, отремонтировалась, многие дворы не узнать, это на моих глазах всё происходило и происходит. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский