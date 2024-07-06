Почётный гражданин Уфы: рассказ о Митрополите Никоне

Символ надежды и веры для многих. В честь 450-летнего юбилея Уфы продолжаем наш цикл репортажей про почетных жителей столицы. Следующий герой — человек, родившийся далеко за пределами республики, однако ставший ее неотъемлемой частью. Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон — духовный наставник для православных региона, который уже стал своеобразным мостом между церковью и обществом.
С таким графиком, как у него, драгоценна каждая минута. Чтобы записать это интервью, пришлось долго искать время в плотном расписании. В телецентр митрополит приехал с Чишминского района, сразу после участия в другом масштабном мероприятии. При этом к беседе Никон подготовился основательно, как, впрочем, и ко всему, что он делает. Значок почетного гражданина Уфы — может, и не самая высокая его награда, зато точно — в числе наиболее значимых.
Местную епархию в Уфе Никон возглавил в непростые 90-е. Благодаря ему только в столице число приходов увеличилось в 10 раз — с 2 до 21-го, в целом по республике — с 7 до 380. На тот момент в Башкортостане не было ни одного действующего монастыря. Теперь — их 10.
С чувством братской любви митрополит отзывается о представителях других конфессий. Верховного муфтия, например, Никон так и называет — своим братом. Ну а собственных прихожан учит уважению ко всем, независимо от вероисповедания.
Какое-то если мероприятие, если есть у наших братьев-мусульман, то обязательно они приглашают нас, если у нас, то мы приглашаем. Вот если меня пригласили в больницу, например, я сразу спрашиваю: ребята-мусульмане идут? Если нет, то мы пойдем только вместе.
Митрополит активно участвует в общественной жизни, будучи мостом между церковью и населением. И хоть времени на обычные прогулки у него попросту нет, замечает: столице в этом году стукнет 450 лет, а она как будто помолодела.
Служение Богу и людям — не просто его работа, а смысл всей жизни. Как говорит митрополит Никон, пока чиновники развивают экономику и делают комфортнее быт жителей, священнослужители заботятся об их духовном будущем, помогая становиться лучше.