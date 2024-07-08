Мост в Шакше и обновление поликлиник: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

С завтрашнего дня в Уфе полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Способы добраться до Иглино обсудили сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики. Среди них — пригородные электрички и объезд по Восточному выезду. На повестке дня также оказались темы ремонта уфимских поликлиник и подготовки к отопительному сезону.

Эта неделя стартует с не самого приятного события для автолюбителей. С 9 по 24 июля полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы можно проводить только при температуре не менее -10 градусов. Поэтому важно завершить их до начала зимы. Уфимцам можно временно пересесть на электрички, которые будут ездить каждые полчаса.

Отработайте еще раз дополнительно, что будет перекрываться. Беды большой нет. Перекроем — зато потом все по-хорошему сделаем. Но людей надо предупредить, очень важно. Александр Евгеньевич, вы там отправьте специалиста по остановкам, пусть послушает, что там, все ли работает, что нам сказали. Мы там договорились и пригородные электрички увеличить, пусть послушает, как это все работает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важно успеть и подготовиться к отопительному сезону. Активно проводятся зональные совещания, выезды на объекты, противоаварийные тренировки. Республика готова к зиме уже на 42%. Еще одна наболевшая тема — состояние медицинских учреждений. В этом плане Уфа не попала ни в одну из федеральных программ. В этом году ситуацию взяли в свои руки. Уже осенью сдадут первые объекты, обновленные по программе модернизации учреждений здравоохранения Уфы.

Туда включены в течение пяти лет 118 объектов. Это полный цикл: и капитальный ремонт, и дооснащение, переоснащение новым современным оборудованием, также оргтехника. И наша основная задача — это создание комфортной среды как для пациентов, так и для наших сотрудников. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Поликлиники будут оформлены в едином стиле. Сначала займутся детскими учреждениями, а затем и взрослыми. В первую очередь ситуацию наладят в медицинских центрах, которые находятся в плачевном состоянии. Оборудование получат и те организации, которые не нуждаются в ремонте.