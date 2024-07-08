Мост в Шакше и обновление поликлиник: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

С завтрашнего дня в Уфе полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Способы добраться до Иглино обсудили сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики. Среди них — пригородные электрички и объезд по Восточному выезду. На повестке дня также оказались темы ремонта уфимских поликлиник и подготовки к отопительному сезону.
Эта неделя стартует с не самого приятного события для автолюбителей. С 9 по 24 июля полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы можно проводить только при температуре не менее -10 градусов. Поэтому важно завершить их до начала зимы. Уфимцам можно временно пересесть на электрички, которые будут ездить каждые полчаса.
Важно успеть и подготовиться к отопительному сезону. Активно проводятся зональные совещания, выезды на объекты, противоаварийные тренировки. Республика готова к зиме уже на 42%. Еще одна наболевшая тема — состояние медицинских учреждений. В этом плане Уфа не попала ни в одну из федеральных программ. В этом году ситуацию взяли в свои руки. Уже осенью сдадут первые объекты, обновленные по программе модернизации учреждений здравоохранения Уфы.
Поликлиники будут оформлены в едином стиле. Сначала займутся детскими учреждениями, а затем и взрослыми. В первую очередь ситуацию наладят в медицинских центрах, которые находятся в плачевном состоянии. Оборудование получат и те организации, которые не нуждаются в ремонте.
Среди нововведений — и пилотный проект «Доктор в доме». Его опробуют в микрорайоне «Кузнецовский затон». Прямо в жилом комплексе откроют врачебный участок с терапевтом и педиатром. Также на месте можно будет пройти ЭКГ и сдать анализы. Это должно снизить нагрузку на поликлинику и сократить очереди. Если проект окажется успешным, его расширят до масштаба всего города.