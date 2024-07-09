Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Иннопром-2024»

По итогам прошлого года республика заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики. Презентация результатов состоялась на площадке Международной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге, в которой приняла участие башкирская делегация во главе с руководителем региона Радием Хабировым.

Как легко это сказать, но как трудно было достигнуть таких результатов. Спустя два года Башкортостан вновь на вершине в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. В нём учитываются порядка 50-ти показателей. И по большинству из них республика оказалась лучше, обойдя традиционно сильные Москву и Московскую область. Радий Хабиров рассказал, за счёт чего удалось победить.

Это хорошая работа промышленности, обрабатывающей промышленности. У нас очень неплохие макроэкономические показатели, а это важнейший элемент в общем-то интегрального рейтинга. Но самое главное, наверное, то, что, вы знаете, республика все эти годы очень активно пользуется всеми теми мерами поддержки, которые генерируются в недрах Министерства промышленности России и Правительства России. Это и кластерная политика, это индустриальные парки, это технопарки, это эффективная работа Фонда развития промышленности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теперь опыт Башкортостана будет ориентиром для других регионов. Это позволит в условиях экономических санкций эффективно развивать все субъекты России. И данная задача вполне выполнима. По итогам 2023 года рост промпроизводства в Башкирии составил 6,5%, за пять месяцев текущего — уже на 1% больше. И это — результат слаженной работы управленческой команды.

Все те нововведения, которые есть по линии промышленности, поддерживаются Радием Фаритовичем Хабировым, ни одна инициатива по мерам поддержки у нас не остаётся без внимания, то есть все эти меры поддержки, которые есть, как раз в совокупности дают тот результат, который мы все вместе с вами видим. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Промышленный потенциал республики оценил и председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения стенда Башкортостана на «Иннопроме». Премьер-министру страны рассказали о проектах и продукции ведущих промышленных предприятий региона. Среди них и проект первого в России завода по производству отечественных электродвигателей для БПЛА. Михаил Мишустин оценил представленные образцы, которые в том числе можно использовать и в бытовой технике.

«Иннопром» — это не только выставка, но и площадка для деловых переговоров, заключения выгодных соглашений. Так, Башкортостан продолжит тесное сотрудничество с российским автогигантом «КАМАЗ». Генеральный директор предприятия Сергей Коготин во время встречи с Радием Хабировым отметил, что холдинг заинтересован в открытии новых производств в регионе, в том числе в формате технопарков. Сейчас в Башкирии ведут свою деятельность три компании концерна: Туймазинский завод автобетоновозов, «НефАЗ» и «БелЗАН».

На более высокий уровень выходит и сотрудничество республики с Росстандартом. Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым. Было отмечено, что договорённости в легкой промышленности успешно работают. Теперь Башкортостан станет первым регионом, где появится испытательный центр по станкостроению. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей.