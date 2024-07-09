Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Иннопром-2024»

По итогам прошлого года республика заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики. Презентация результатов состоялась на площадке Международной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге, в которой приняла участие башкирская делегация во главе с руководителем региона Радием Хабировым.
Как легко это сказать, но как трудно было достигнуть таких результатов. Спустя два года Башкортостан вновь на вершине в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. В нём учитываются порядка 50-ти показателей. И по большинству из них республика оказалась лучше, обойдя традиционно сильные Москву и Московскую область. Радий Хабиров рассказал, за счёт чего удалось победить.
Теперь опыт Башкортостана будет ориентиром для других регионов. Это позволит в условиях экономических санкций эффективно развивать все субъекты России. И данная задача вполне выполнима. По итогам 2023 года рост промпроизводства в Башкирии составил 6,5%, за пять месяцев текущего — уже на 1% больше. И это — результат слаженной работы управленческой команды.
Промышленный потенциал республики оценил и председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения стенда Башкортостана на «Иннопроме». Премьер-министру страны рассказали о проектах и продукции ведущих промышленных предприятий региона. Среди них и проект первого в России завода по производству отечественных электродвигателей для БПЛА. Михаил Мишустин оценил представленные образцы, которые в том числе можно использовать и в бытовой технике.
«Иннопром» — это не только выставка, но и площадка для деловых переговоров, заключения выгодных соглашений. Так, Башкортостан продолжит тесное сотрудничество с российским автогигантом «КАМАЗ». Генеральный директор предприятия Сергей Коготин во время встречи с Радием Хабировым отметил, что холдинг заинтересован в открытии новых производств в регионе, в том числе в формате технопарков. Сейчас в Башкирии ведут свою деятельность три компании концерна: Туймазинский завод автобетоновозов, «НефАЗ» и «БелЗАН».
На более высокий уровень выходит и сотрудничество республики с Росстандартом. Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым. Было отмечено, что договорённости в легкой промышленности успешно работают. Теперь Башкортостан станет первым регионом, где появится испытательный центр по станкостроению. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей.
Поддержка инновационных проектов, развитие импортозамещения и отраслевых кластеров, открытие индустриальных и промышленных парков. Первое место в федеральном рейтинге обязывает Башкортостан наращивать производство во всех сферах, укреплять экономику. И республика знает, как этого добиться. По итогам текущего года регион вполне может повторить свой успех.