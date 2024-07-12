В Башкирии усиливают меры поддержки старшего поколения

В республике усиливают меры поддержки старшего поколения. Об этом говорили сегодня в Доме Госсобрания. Сейчас в Башкортостане набор инструментов для общения, самореализации, образования, занятий спортом. Пожилые люди получают помощь, и не только по медицинской части. Многие вовлечены в проект «Башкирское долголетие». Их уже свыше 260 тысяч.

Сформированы мобильные бригады, обслуживающие лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих на селе. Их полномочия расширились. Теперь они доставляют в поликлиники пожилых людей не только для прохождения медосмотров и вакцинаций, но и привозят врачей на дом, а также медикаменты. Также люди серебряного возраста могут обучаться и трудоустроиться. В республике создали и клубы по интересам.

Участники мероприятия обсудили практическую реализацию государственных подходов к сбережению здоровья старшего поколения, существующие технологии активного долголетия и сохранения качества жизни. Проанализировали законодательную базу республики, направленную на поддержку старшего поколения.

Рассмотрели результаты работы республиканской геронтологической службы. Также речь шла о реализации в Башкортостане программы «Башкирское долголетие. Туризм» и физкультурно-оздоровительных мероприятий для пожилых жителей республики.