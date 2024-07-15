Итоги ЕГЭ и пешеходная улица: Радий Хабиров провел оперативное совещание

Театральная улица в Уфе станет пешеходной. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики. Участок длиной в 300 метров прилегает к территории Башкирского государственного медицинского университета. Поэтому глава республики поручил интегрировать проект с развитием университета. Реконструкция запланирована не на текущий год. Тем не менее активное обсуждение проекта идет уже сейчас.
Также на заседании подвели итоги единого государственного экзамена. Этот год стал первым после перехода на технологию полного сканирования материалов в аудитории. Систему признали эффективной, как и саму систему образования: в этом году школы Башкортостана выпустили рекордное количество стобалльников. В два раза увеличилось и количество победителей олимпиад.