Итоги ЕГЭ и пешеходная улица: Радий Хабиров провел оперативное совещание

У нас же есть программа по улице Театральной. Там учебный корпус и общежития БГМУ. Мы должны каким-то образом «поженить», чтобы там сделать пешеходную улицу. Это работа не этого года. Но надо все договоренности провести. Проект, его контуры, более-менее есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан