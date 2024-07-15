Итоги ЕГЭ и пешеходная улица: Радий Хабиров провел оперативное совещание

Театральная улица в Уфе станет пешеходной. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики. Участок длиной в 300 метров прилегает к территории Башкирского государственного медицинского университета. Поэтому глава республики поручил интегрировать проект с развитием университета. Реконструкция запланирована не на текущий год. Тем не менее активное обсуждение проекта идет уже сейчас.

У нас же есть программа по улице Театральной. Там учебный корпус и общежития БГМУ. Мы должны каким-то образом «поженить», чтобы там сделать пешеходную улицу. Это работа не этого года. Но надо все договоренности провести. Проект, его контуры, более-менее есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на заседании подвели итоги единого государственного экзамена. Этот год стал первым после перехода на технологию полного сканирования материалов в аудитории. Систему признали эффективной, как и саму систему образования: в этом году школы Башкортостана выпустили рекордное количество стобалльников. В два раза увеличилось и количество победителей олимпиад.

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