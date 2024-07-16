В Уфе завершается монтаж освещения путепровода на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе путепровод, который расположен на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Мингажева, обретет золотисто-медовые тона. Световая инсталляция уже почти готова, сообщает мэр столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.

Накануне рабочие завершили монтаж ламелей, сейчас устанавливают элементы подсветки.

Также цветовое оформление моста осуществляется на пресечении проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР. Его оформят в красный цвет. До конца этого месяца оба объекта будут готовы.

Кроме того, по словам Ратмира Мавлиева, в ближайшее время начнутся работы на улице Кирова. Там подсветка будет оформлена в изумрудные тона.