Из Уфы в зону СВО отправилась очередная партия бойцов после отпуска

В республике в зону спецоперации проводили очередную группу бойцов. Они приезжали в краткосрочный отпуск. Для многих это уже третий по счету.

На спецоперации военнослужащие находятся почти два года, и сослуживцы им уже как семья. Даже во время отдыха они находятся на связи. Для них везут гостинцы и предметы первой необходимости. Бойцы в свой отпуск успели повидаться с родными и решить бытовые вопросы. Теперь они готовы сменить своих братьев по оружию и дать им возможность повидаться с родными.