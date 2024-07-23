Из Уфы в зону СВО отправилась очередная партия бойцов после отпуска

В республике в зону спецоперации проводили очередную группу бойцов. Они приезжали в краткосрочный отпуск. Для многих это уже третий по счету.
На спецоперации военнослужащие находятся почти два года, и сослуживцы им уже как семья. Даже во время отдыха они находятся на связи. Для них везут гостинцы и предметы первой необходимости. Бойцы в свой отпуск успели повидаться с родными и решить бытовые вопросы. Теперь они готовы сменить своих братьев по оружию и дать им возможность повидаться с родными.
Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению главы республики. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».