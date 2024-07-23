В Башкирии семью Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава»

Многодетную семью Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава» на праздновании Дня семьи, любви и верности в Бирске 8 июля. В селе Авдон родители с нарушением слуха воспитывают восемь детей. Все они — слышащие, владеют жестовым языком, поэтому помогают родителям с переводом и по хозяйству.
Плавные движения рук — понять друг друга можно без слов. Яркий пример тому — семья Абдракиповых. С самого детства супруги учили жестовому языку своих детей — так они общаются между собой. Уже взрослыми ребята стали поддержкой для своих родителей.
Рустам и Регина вместе рука об руку уже 24 года. По словам мужчины, при первой встрече он не смог отвести взгляд от красивой девушки и стал добиваться ее. Поженившись, решили сразу: хотят создать большую и дружную семью.
8 июля на празднике Дня семьи, любви и верности в Бирске Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава». К ордену прилагалась и единовременная выплата в 500 тысяч рублей. Эти деньги супруги планируют вложить в строительство нового дома. Сейчас глава семьи создает на участке все условия для близких: уже построил новую и просторную баню, установил крытый бассейн и заканчивает с пристроем к дому.
В республике разработана система поддержки для многодетных семей. И она дополняется. Так, летом этого года появилась такая льгота, как бесплатный проезд на транспорте и посещение музеев и выставок.
Республика заботится о многодетных семьях, предоставляя возможности развиваться в комфортных условиях. Глава Башкортостана уделяет внимание семейным ценностям, ставя в приоритет повышение уровня жизни населения.
И именно крепкий домашний тыл помогает выдержать испытания, все, без исключения.