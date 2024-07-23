В Башкирии семью Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава»

Многодетную семью Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава» на праздновании Дня семьи, любви и верности в Бирске 8 июля. В селе Авдон родители с нарушением слуха воспитывают восемь детей. Все они — слышащие, владеют жестовым языком, поэтому помогают родителям с переводом и по хозяйству.

Плавные движения рук — понять друг друга можно без слов. Яркий пример тому — семья Абдракиповых. С самого детства супруги учили жестовому языку своих детей — так они общаются между собой. Уже взрослыми ребята стали поддержкой для своих родителей.

Рождение детей для нас — награда от Господа. Первый сын для нас стал чудом, а потом... второй, третий, четвертый ребенок... У нас нет такого, что мы вынужденно воспитываем или стерпелось — в сердце к детям у нас огромная любовь. Рустам Абдракипов

Рустам и Регина вместе рука об руку уже 24 года. По словам мужчины, при первой встрече он не смог отвести взгляд от красивой девушки и стал добиваться ее. Поженившись, решили сразу: хотят создать большую и дружную семью.

У меня очень много друзей, есть ребята, которые одни в семье. И я у них спрашиваю: «Как тебе живется вообще?», и они говорят, что очень скучно — постоянно в телефоне и т. д. А у нас очень круто, весело, поддержка, в общем, не скучаем. Ангелина Абдракипова, дочь Рустама и Регины Абдракиповых

С пацанами, в основном. У нас есть бассейн. Маленькими пацанами идем в бассейн и, наверное, с утра до вечера там проводим. Потому что я думаю, в жаркую погоду ничего круче бассейна нет. А маленьких учим купаться, плавать. Авидан Абдракипов, сын Рустама и Регины Абдракиповых

8 июля на празднике Дня семьи, любви и верности в Бирске Абдракиповых наградили орденом «Родительская слава». К ордену прилагалась и единовременная выплата в 500 тысяч рублей. Эти деньги супруги планируют вложить в строительство нового дома. Сейчас глава семьи создает на участке все условия для близких: уже построил новую и просторную баню, установил крытый бассейн и заканчивает с пристроем к дому.

Как многодетной семье государство оказывает нам материальную поддержку. Всё для комфортной жизни детей — деньги уходят на образование и одежду для детей и ремонт дома. Рустам Абдракипов

В республике разработана система поддержки для многодетных семей. И она дополняется. Так, летом этого года появилась такая льгота, как бесплатный проезд на транспорте и посещение музеев и выставок.

Республика заботится о многодетных семьях, предоставляя возможности развиваться в комфортных условиях. Глава Башкортостана уделяет внимание семейным ценностям, ставя в приоритет повышение уровня жизни населения.

Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег. Забывая при этом, что самое главное — счастье отцовства и материнства. Ведь наш путь — это крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с опорой на законы добра, совести, честного труда, семьи и верности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И именно крепкий домашний тыл помогает выдержать испытания, все, без исключения.