«Время героев»: на телеканале БСТ пройдёт 15-часовой телемарафон

Завтра на телеканале БСТ пройдет большой телемарафон «Время героев». В течение 15 часов журналисты в прямом эфире пообщаются с воинами, ветеранами СВО, матерями и женами бойцов, волонтерами, руководителями организаций. Бойцы будут подключаться с передовой, чтобы рассказать о своей службе.

Около 100 гостей примут участие в телемарафоне. В центре внимания журналистов будут меры поддержки солдат, федеральные и региональные выплаты, гуманитарная помощь. Напомним, что в Башкортостане по инициативе главы региона единовременная выплата контрактникам увеличена до миллиона рублей. Особое внимание в 15-часовом марафоне уделят героям нашего времени, тем, кто несмотря на трудности остается преданным настоящей мужской работе.

Мы посчитали важным и нужным посвятить целый день этой тематике, собрать всю информацию воедино, собрать вместе героев, еще раз рассказать, еще раз показать, еще раз напомнить, еще раз, что называется, заставить каждого из нас, каждого зрителя прочувствовать и проникнуться, потому что то, что сегодня происходит там, – это событие историческое, это событие, которое в принципе поменяет ход человеческой истории. И наш телеканал как главный телеканал республики и один из самых важных региональных телеканалов страны в стороне остаться, конечно же, не мог.

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