«Время героев»: на телеканале БСТ пройдёт 15-часовой телемарафон

Мы посчитали важным и нужным посвятить целый день этой тематике, собрать всю информацию воедино, собрать вместе героев, еще раз рассказать, еще раз показать, еще раз напомнить, еще раз, что называется, заставить каждого из нас, каждого зрителя прочувствовать и проникнуться, потому что то, что сегодня происходит там, – это событие историческое, это событие, которое в принципе поменяет ход человеческой истории. И наш телеканал как главный телеканал республики и один из самых важных региональных телеканалов страны в стороне остаться, конечно же, не мог.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»