«Время героев»: на телеканале БСТ пройдёт 15-часовой телемарафон

Завтра на телеканале БСТ пройдет большой телемарафон «Время героев». В течение 15 часов журналисты в прямом эфире пообщаются с воинами, ветеранами СВО, матерями и женами бойцов, волонтерами, руководителями организаций. Бойцы будут подключаться с передовой, чтобы рассказать о своей службе.
Около 100 гостей примут участие в телемарафоне. В центре внимания журналистов будут меры поддержки солдат, федеральные и региональные выплаты, гуманитарная помощь. Напомним, что в Башкортостане по инициативе главы региона единовременная выплата контрактникам увеличена до миллиона рублей. Особое внимание в 15-часовом марафоне уделят героям нашего времени, тем, кто несмотря на трудности остается преданным настоящей мужской работе.