В эфире БСТ Максим Забелин рассказал о поддержке бойцов СВО из Башкирии
Накануне
на телеканале БСТ прошел телемарафон «Время героев», в котором принял участие руководитель
администрации Главы республики Максим Забелин. В своем выступлении от рассказал
о том, что единовременная выплата в размере 505 тысяч рублей, которую получают жители
Башкирии, подписавшие контракт с Минобороны страны для службы в зоне
спецоперации, прежде всего, поднимает престиж воинской службы по контракту. Также
республика продолжает оказывать всяческую поддержку воинам-добровольцам СВО из
Башкирии, в том числе материальную.
Как
отметил Максим Забелин, согласно условиям, для получения единовременной выплаты
контрактник должен проживать на территории Башкирии либо быть зарегистрированным
в регионе. Жители других регионов получают документ о временной регистрации в
Уфе. Далее желающий служить по контракту проходит медицинскую комиссию и профотбор.
У нас в Башкортостане действует более 42 региональных мер социальной поддержки в дополнение к пакету, который предоставляется на федеральном уровне. Меры поддержки востребованы. У нас они финансируются из регионального бюджета. «И в зависимости от района какие-то меры пользуются большей популярностью. Жителям сельской местности в зимний период необходимы дрова. Также актуальны льготы на оплату коммунальных услуг, налогов, особенно на транспортные средства. Активно используется предоставление бесплатного питания детям дошкольного и школьного возраста, бесплатный проезд в общественном транспорте. Каждый выбирает то, что ему важно. Мы на этом не останавливаемся. Сейчас готовится еще несколько мер, которые будут обсуждаться на заседаниях правительства, с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. В ближайшее время они будут проанонсированы. Отмечу, меры поддержки распространяются не только на добровольцев, но и военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а также профессиональных военных.
Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии
Кроме
того, Максим Забелин рассказал о доставке гуманитарных грузов из Башкирии в
зону проведения специальной военной операции, за весь период которой на передовую
по поручению Главы региона Радия Хабиров было отправлено 127 гумконвоев. Также гуманитарные
конвои готовят ветеранские, общественные организации, предприятия и
предприниматели и просто неравнодушные граждане в районах и городах республики.
Военнослужащие получают маскировочные сети, инструменты, строительные материалы. Кроме того, помогаем различными средствами связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотными летательными аппаратами. В этом плане стараемся всячески помогать, эта работа под нашим пристальным вниманием.
Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии
Особое
внимание Максим Забелин уделил службе в зоне СВО наших батальонов имени Героя
России Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова, Салавата
Юлаева и батальонов мотострелкового полка «Башкортостан». По его мнению, по
прошествии времени идея формирования подразделений из числа добровольцев из
Башкирии показала свою эффективность.
Воины совершают подвиги. Об этом говорит командование и представители минобороны. Они отмечают, что башкирские именные батальоны отличаются слаженностью, чётким выполнением поставленных боевых задач, разумными и правильными действиями командиров. Это, в первую очередь, вызывает глубокое уважение к нашим батальонам. Как и раньше, сыны Башкортостана стоят на страже Родины и верны своему долгу, служат примером для подрастающего поколения. Когда бойцы приезжают в отпуск, видим, что они не единожды отмечены государственными наградами. Также их ратный труд по ходатайству командиров республиканскими наградами отмечает Радий Фаритович. Министерство обороны готовит документы о присвоении специальных званий некоторым нашим подразделениям. Инженерно-сапёрная дивизия получила орден Жукова. Торжественная церемония вручения награды состоялась в апреле. Приезжал командующий инженерными войсками и передал её личному составу. Это говорит о большой ответственности наших военнослужащих за выполнение боевых задач.
Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии
В
заключение Максим Забелин выразил благодарность жителям нашей республики,
которые отстаивают интересы Родины в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул,
что воины из Башкирии и их боевые товарищи из других регионов страны заслуживают
глубокого уважения и признательности.