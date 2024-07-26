В эфире БСТ Максим Забелин рассказал о поддержке бойцов СВО из Башкирии

У нас в Башкортостане действует более 42 региональных мер социальной поддержки в дополнение к пакету, который предоставляется на федеральном уровне. Меры поддержки востребованы. У нас они финансируются из регионального бюджета. «И в зависимости от района какие-то меры пользуются большей популярностью. Жителям сельской местности в зимний период необходимы дрова. Также актуальны льготы на оплату коммунальных услуг, налогов, особенно на транспортные средства. Активно используется предоставление бесплатного питания детям дошкольного и школьного возраста, бесплатный проезд в общественном транспорте. Каждый выбирает то, что ему важно. Мы на этом не останавливаемся. Сейчас готовится еще несколько мер, которые будут обсуждаться на заседаниях правительства, с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. В ближайшее время они будут проанонсированы. Отмечу, меры поддержки распространяются не только на добровольцев, но и военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а также профессиональных военных.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии