Глава Башкирии вручил госнаграды почтовикам в профессиональный праздник

Сотрудники почты не только ежедневно выполняют свой профессиональный долг, но и помогают нашей стране отстаивать правду и справедливость на полях сражений специальной военной операции. 13 сотрудников временно сменили форму почтового работника на военную форму. Сегодня почта проходит этап технологической трансформации. Почтовые отделения, ― и это особенно заметно на селе ― становятся не только всеобщим коммуникатором, но и точкой концентрации разных сервисов. Уже 55 сёл и деревень республики были модернизированы по поручению президента Владимира Путина. 150 тысяч сельских жителей Башкирии получили доступ к современным почтовым услугам и широкому спектру государственных и медицинских услуг. В этом году модернизированные почтовые отделения появятся ещё в 21 сельском населённом пункте Башкортостана. Мы рассматриваем обновление почтовой инфраструктуры на селе как одно из направлений комплексного развития сельских территорий в Башкирии. Сегодня почта проходит этап технологической трансформации. Почтовые отделения, ― и это особенно заметно на селе ― становятся не только всеобщим коммуникатором, но и точкой концентрации разных сервисов. Уже 55 сёл и деревень республики были модернизированы по поручению президента Владимира Путина. 150 тысяч сельских жителей Башкирии получили доступ к современным почтовым услугам и широкому спектру государственных и медицинских услуг. В этом году модернизированные почтовые отделения появятся ещё в 21 сельском населённом пункте Башкортостана. Мы рассматриваем обновление почтовой инфраструктуры на селе как одно из направлений комплексного развития сельских территорий в Башкирии. Почта России постоянно увеличивает объём услуг для рынка электронной коммерции и содействует развитию бизнеса в регионе. Новые сервисы позволяют предпринимателям из Башкирии использовать потенциал федерального почтового оператора для освоения новых рынков сбыта, развивать свои бренды, продвигать их за пределы республики. В свою очередь, благодаря нашей обширной сети и сотрудничеству с ведущими маркетплейсами жители удалённых сёл Башкирии имеют доступ к широкому перечню товаров, получать которые они могут в почтовых отделениях. Почта не только участвует в укреплении экономического потенциала нашего региона, но и содействует его культурному продвижению. Одним из таких примеров стало 450-летие Уфы. Специально к нему Почта России выпустила марку, которая стала одной из визитных карточек юбилея, распространив информацию о событии среди тысяч людей в нашей стране и за рубежом. Сегодня я хочу анонсировать предстоящий выпуск специального почтового штемпеля с символикой юбилея, который Почта России запланировала к праздничным мероприятиям в августе.

Ленард Шафиков