В Башкирии прошёл зональный этап фестиваля «Башкирское долголетие»

В Белорецке прошёл зональный этап Республиканского фестиваля лучших практик «Башкирское долголетие». Он реализуется благодаря гранту главы региона. Основная цель – раскрыть потенциал людей «серебряного» возраста.
В Белорецк приехали команды из семи районов и городов Зауралья. Они представили видеоролики и визитные карточки, где рассказали, насколько активно у них реализуется «Башкирское долголетие».
Были охвачены разные направления проекта: «Здоровье», «Обучение», «Туризм», «Физическая культура», «Творчество» и «Волонтёрство». По результатам зонального этапа гран-при фестиваля завоевали представители Сибая. В конце августа в Уфе пройдет республиканский финал проекта.