В Башкирии боец СВО встретился с волонтёрами штаба «Всё для Победы»

В Иглино участник специальной военной операции встретился с членами волонтёрского штаба «Всё для Победы». Для бойца провели экскурсию, показали, как активисты плетут сети и готовят окопные свечи. Военный находится в отпуске по ранению. Он рассказал о боевых буднях и поблагодарил волонтеров за труд.
К слову, в подарок им «Самбист» принес несколько рыболовецких сетей, которые нужны для плетения масксетей. Их передала вдова погибшего мужчины, который помогал с гумпомощью.
Среди активистов штаба — Инесса Гладкова, которая раньше проживала в ДНР. Как оказалось, «Самбист» выполнял боевые задачи как раз там, где располагается ее малая родина. Инесса прочла бойцу одно из своих стихотворений.
Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 млн рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».