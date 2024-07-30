Председатель Национальной сети геопарков Ирана посетил «Торатау»

Геопарк «Торатау» должен войти в глобальную сеть ЮНЕСКО. Такое заявление сделал председатель Национальной сети геопарков Ирана Алиреза Амриказеми. Он провел на территории «Торатау» несколько дней и оценил его потенциал.

В 2020 году первым в России в глобальную сеть вошел геопарк «Янган-Тау», а три года назад в список претендентов попал «Торатау». По итогам экспертизы Международного союза геологических наук наша заявка признана лучшей по описанию геомира. Теперь необходимо только получить заключения международных экспертов. На встрече в Уфе рассматривались перспективы сотрудничества в научной сфере, были подписаны соглашения об обмене опытом и проведении совместной работы и с Уфимским университетом науки и технологий.