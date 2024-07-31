В России принят закон о запрете треш-стримов

Штрафы до одного миллиона рублей и конфискация оборудования. Госдума приняла пакет законов о наказании за треш-стрим – это общедоступные трансляции в прямом эфире, во время которых совершаются действия с жестокостью, садизмом или шокируют общественность аморальным поведением.