В России принят закон о запрете треш-стримов

Штрафы до одного миллиона рублей и конфискация оборудования. Госдума приняла пакет законов о наказании за треш-стрим – это общедоступные трансляции в прямом эфире, во время которых совершаются действия с жестокостью, садизмом или шокируют общественность аморальным поведением.
Документы прошли сразу второе и третье чтения. В законодательстве появятся запрет на распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, механизм досудебной блокировки таких материалов. Владельцев сетей обяжут мониторить и удалять подобный контент. Предусматривается административная ответственность в виде штрафов до 1 млн рублей и конфискации оборудования для треш-стримов.