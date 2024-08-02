Жительница Уфы отмечает 100-летний юбилей

Вековой юбилей. Свой сотый день рождения отметила жительница Октябрьского района Уфы. Людмила Михайловна Щербина родилась 2 августа 1924 года в Благовещенске. В военные годы трудилась на Авиационном заводе в столице республики, после какое-то время жила в Мурманске.

В 1971-м обосновалась в Уфе. В прошлом году Людмила Михайловна получила травму и потеряла ногу. Но не унывает: регулярно созванивается с внуками и читает стихи.

Поздравил юбиляршу глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Он передал пожелания от Президента России и Главы Республики Башкортостан. В этом году в районе чествовали уже семерых долгожителей: пятеро пенсионеров отметили сотый день рождения и двое – сто пятый.

Для нас, во-первых, все наши ветераны очень важны. А люди, которые доживают до столь почтенного возраста и еще остаются настолько энергичными, – это всегда очень положительно. Мы с удовольствием всех поздравляем и потому, что мы прекрасно понимаем, что это не просто возраст. Это жизненный опыт, которым они делятся с окружающими.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
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