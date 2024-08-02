Жительница Уфы отмечает 100-летний юбилей

Для нас, во-первых, все наши ветераны очень важны. А люди, которые доживают до столь почтенного возраста и еще остаются настолько энергичными, – это всегда очень положительно. Мы с удовольствием всех поздравляем и потому, что мы прекрасно понимаем, что это не просто возраст. Это жизненный опыт, которым они делятся с окружающими.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы