Жительница Уфы отмечает 100-летний юбилей

Вековой юбилей. Свой сотый день рождения отметила жительница Октябрьского района Уфы. Людмила Михайловна Щербина родилась 2 августа 1924 года в Благовещенске. В военные годы трудилась на Авиационном заводе в столице республики, после какое-то время жила в Мурманске.
В 1971-м обосновалась в Уфе. В прошлом году Людмила Михайловна получила травму и потеряла ногу. Но не унывает: регулярно созванивается с внуками и читает стихи.
Поздравил юбиляршу глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Он передал пожелания от Президента России и Главы Республики Башкортостан. В этом году в районе чествовали уже семерых долгожителей: пятеро пенсионеров отметили сотый день рождения и двое – сто пятый.