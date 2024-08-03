В Уфе группу бойцов проводили в зону СВО

Для бойцов это уже не первый отпуск. На спецоперации они находятся почти два года. Всё то время, что солдаты были в республике, они проводили с семьями, а также решали бытовые вопросы, рассказали мобилизованные. Напутственные слова в ходе церемонии сказал представитель военкомата, подчеркнув важность выполняемой задачи на спецоперации.