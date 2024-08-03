В Башкирии прошел молодежный форум «Асылташ»

В Зилаирском районе прошел региональный молодежный форум «Асылташ». Он стал частью фестиваля «Берҙәмлек», означающего единство. Форум организован при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и собрал 500 самых энергичных и креативных активистов и волонтеров республики. Круглые столы на темы личностного и профессионального роста, лидерства, творческой деятельности, мастер-классы с известными спикерами и блогерами, соревнования. Каждый день был насыщен событиями. Кроме того, участники могли выиграть грант до 1 млн рублей по линии Росмолодежи.

«Гонка батыров» — традиционное спортивное состязание форума. Парни и девушки на время преодолевали препятствия. Но ни вода, ни грязь не смогли испугать целеустремленных участников. А для многих эта полоса стала зарядом бодрости.

Трехдневный форум объединил на одной площадке 500 энергичных представителей молодежи Башкортостана. Каждый день здесь проходили лекции и мастер-классы с участием спикеров и медиаперсон республики, квесты, интеллектуальные игры. Самое главное — каждый мог найти то направление, которое интересно именно ему, и узнать, как достичь успеха.

Организаторы постарались охватить наиболее популярные темы для молодежи. Лекции были посвящены заработку в социальных сетях, созданию личного бренда, рассказывали, как запустить выгодный стартап. Кроме того, коснулись путешествий, внутреннего туризма и здорового питания.

Фото №1 - В Башкирии прошел молодежный форум «Асылташ»

В один из дней форума здесь прошла открытая дискуссия с участием первого заместителя руководителя администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова. И каждый желающий мог задать вопрос по любой теме. Наибольшее их число касалось развития башкирского языка и культуры, грантов, поддержки и продвижения молодежных проектов.

Главный смысл – это объединение. Вести открытые дискуссии с молодёжью было важным всегда. Не зря тема отцов и детей разных поколений – это одна из избитых тем и в русской классической литературе, и в целом в мировой литературе и в философии, поэтому, конечно, открытые разговоры без фальши, без лжи – они ценны как и для нас, так и для самой молодёжи.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан По внутренней политике

Кроме того, Азат Бадранов наградил отличившихся активистов. Также подвели итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты». Призовой фонд в 3,5 млн рублей разделили между собой 9 победителей. А память о форуме «Асылташ» останется здесь навсегда. Участники высадили аллею из нескольких десятков хвойных деревьев, которую назвали «Башмолодёжь». И как саженцы превратятся в скором времени в большие деревья, так и идеи ребят станут большими проектами.

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