В Башкирии прошел молодежный форум «Асылташ»

В Зилаирском районе прошел региональный молодежный форум «Асылташ». Он стал частью фестиваля «Берҙәмлек», означающего единство. Форум организован при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и собрал 500 самых энергичных и креативных активистов и волонтеров республики. Круглые столы на темы личностного и профессионального роста, лидерства, творческой деятельности, мастер-классы с известными спикерами и блогерами, соревнования. Каждый день был насыщен событиями. Кроме того, участники могли выиграть грант до 1 млн рублей по линии Росмолодежи.

«Гонка батыров» — традиционное спортивное состязание форума. Парни и девушки на время преодолевали препятствия. Но ни вода, ни грязь не смогли испугать целеустремленных участников. А для многих эта полоса стала зарядом бодрости.

Трехдневный форум объединил на одной площадке 500 энергичных представителей молодежи Башкортостана. Каждый день здесь проходили лекции и мастер-классы с участием спикеров и медиаперсон республики, квесты, интеллектуальные игры. Самое главное — каждый мог найти то направление, которое интересно именно ему, и узнать, как достичь успеха.

Организаторы постарались охватить наиболее популярные темы для молодежи. Лекции были посвящены заработку в социальных сетях, созданию личного бренда, рассказывали, как запустить выгодный стартап. Кроме того, коснулись путешествий, внутреннего туризма и здорового питания.

В один из дней форума здесь прошла открытая дискуссия с участием первого заместителя руководителя администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова. И каждый желающий мог задать вопрос по любой теме. Наибольшее их число касалось развития башкирского языка и культуры, грантов, поддержки и продвижения молодежных проектов.

Главный смысл – это объединение. Вести открытые дискуссии с молодёжью было важным всегда. Не зря тема отцов и детей разных поколений – это одна из избитых тем и в русской классической литературе, и в целом в мировой литературе и в философии, поэтому, конечно, открытые разговоры без фальши, без лжи – они ценны как и для нас, так и для самой молодёжи. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан По внутренней политике