Из Уфы проводили бойцов на Донбасс после краткосрочного отпуска

Очередная группа бойцов из республики уехала на Донбасс. Церемония централизованной отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной». Военнослужащие приезжали на малую родину на две недели и уже готовы вернуться в строй. Для своих однополчан они везут гостинцы и предметы первой необходимости. За время отдыха успели повидаться с родными и близкими, решить бытовые вопросы.