Заготовка кормов и фестиваль «Башкорт Аты»: итоги совещания с Радием Хабировым

Непогода серьезно портит планы аграриев. Из-за проливных дождей в Башкортостане даже могут ввести режим чрезвычайной ситуации. О ходе уборочных работ в регионе говорили сегодня на оперативном совещании Правительства Башкортостана. Там же Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов и Минсельхоз региона продумать, как республика сможет помочь сельчанам, которые из-за обильных осадков столкнутся с трудностями по заготовке кормов.

Две недели полным ходом уже должна была идти уборка. Но из-за непогоды аграрии не могут нормально выйти в поля. За эти дни по республике выпала трёхмесячная норма осадков, а в некоторых районах и вовсе полугодовая. На территории Башкортостана могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Мощности 34 республиканских элеваторов и складских помещений позволяют единовременно хранить около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

«Жить на краю поля» — такова тактика текущего года. Как только погода позволяет, комбайны приступают к делу. В общей сложности аграриям республики предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров площадей.

Люди на селе начинают терять покосы. Есть опасность, что они войдут в зиму без сена. Глав муниципалитетов, которые пострадали от дождей, прошу понять степень бедствия и совместно с правительством определить, как мы можем помочь людям в этом вопросе. Важно, чтобы в его решении у нас был системный подход.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По предварительным прогнозам, такая погода сохранится до 15 августа. Именно в этот день в республике откроется международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт Аты». О подготовке к проведению масштабного события доложил первый заместитель руководителя администрации главы республики Азат Бадранов. На фестивале ожидается более 10 тысяч человек. Для посетителей организаторы готовят насыщенную культурную, спортивную и деловую программу.

Отдельно стоит сказать про деловую программу, будет общение главы республики со всеми конезаводчиками.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
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Один миллиард рублей составит в этом году господдержка малого и среднего бизнеса в Башкортостане. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр предпринимательства и туризма региона. По словам Зухры Гордиенко, помощь от государства позволяет показывать положительную динамику показателей развития бизнеса. Помимо этого, на оперативном совещании об итогах финансово-хозяйственной деятельности своего предприятия рассказал директор санатория «Танып» Кашшаф Ямалетдинов. Руководитель республики, в свою очередь, отметил здравницу не только за результаты работы, но и за оказываемую благотворительную помощь.

Фото №1 - Заготовка кормов и фестиваль «Башкорт Аты»: итоги совещания с Радием Хабировым

Когда возникает необходимость отправить воду нуждающимся в ней людям, вы нам помогаете. Например, в апреле вы организовали поставки пострадавшим от прорыва дамбы жителям Оренбургской области. Мы регулярно отправляем помощь для нужд специальной военной операции, и ваш вклад в формирование гумконвоев очень важен.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подводя итог оперативного совещания, Радий Хабиров еще раз попросил глав муниципалитетов держать на контроле ситуацию, которая возникла из-за проливных дождей. Речь идёт не только о помощи сельчанам с кормами для скота, но и восстановлении инфраструктуры, пострадавшей от воды.

К сожалению, погодные условия пока ничего хорошего не сулят, отметил глава Башкортостана. Если в последние годы республика больше страдала от засухи, этим летом проблема, наоборот, в обильных осадках.

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