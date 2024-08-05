В Уфе бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» отправились в зону СВО

И снова в бой. В Уфе прошла торжественная отправка 120 военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан». Вместе с семьями они пробыли в республике две недели. На территорию спецоперации выехал и сотрудник телеканала БСТ — боец с позывным «Журналист».

Две недели отпуска позади, и бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» вновь собрались у «Уфа-арены», чтобы вернуться в место несения службы. Время, проведенное с родными, придало им сил для выполнения служебно-боевых задач.

Чувство сейчас одно — боевое, настраиваться на бой. Чтобы наша земля была мирная, чтобы войны не было. Всё это вычистить надо, чтобы всё хорошо было, и жить спокойно.

позывной «Чуварез»

В зону проведения спецоперации отбыл и сотрудник телеканала БСТ с позывным «Журналист». Он повез на фронт ноутбуки и другие посылки от близких. На благо сослуживцев он трудился на протяжении всего отпуска.

Встретился со всеми своими знакомыми, были очень полезные встречи такие. Они будут полезны не только здесь — и на фронте будут полезны. Поэтому я думаю, что отпуск был замечательным. Еще хотелось бы, но время ехать.

позывной «Журналист»

От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова отличившимся военнослужащим вручили медали Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Руководство республики постоянно поддерживает бойцов и снабжает всем необходимым.

Фото №1 - В Уфе бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» отправились в зону СВО
Уфимская волна

Буквально в ближайшую неделю будет направлен очередной большой гуманитарный конвой, именно со всеми теми заявками, которые сегодня пишут командиры. И от республики будут закуплены, в том числе дроны, именно то, что там необходимо. Доставим это до места.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Набор на военную службу по контракту продолжается. Заключившие его жители Башкортостана единоразово получат 1 млн 200 тыс. рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.

Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».

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