В Уфе бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» отправились в зону СВО

И снова в бой. В Уфе прошла торжественная отправка 120 военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан». Вместе с семьями они пробыли в республике две недели. На территорию спецоперации выехал и сотрудник телеканала БСТ — боец с позывным «Журналист».
Две недели отпуска позади, и бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» вновь собрались у «Уфа-арены», чтобы вернуться в место несения службы. Время, проведенное с родными, придало им сил для выполнения служебно-боевых задач.
В зону проведения спецоперации отбыл и сотрудник телеканала БСТ с позывным «Журналист». Он повез на фронт ноутбуки и другие посылки от близких. На благо сослуживцев он трудился на протяжении всего отпуска.
От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова отличившимся военнослужащим вручили медали Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Руководство республики постоянно поддерживает бойцов и снабжает всем необходимым.
Набор на военную службу по контракту продолжается. Заключившие его жители Башкортостана единоразово получат 1 млн 200 тыс. рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».