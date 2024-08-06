Стало известно, какие убытки ждут аграриев Башкирии из-за дождей

Из-за дождей в некоторых хозяйствах до сих пор не приступили к уборке урожая. Поля превратились в болота. Фермеры уже подсчитывают убытки. В первую очередь урон нанесен озимым, но и яровые культуры тоже в зоне риска.

В разгар уборочной кампании все механизаторы хозяйства не на полях, а в гараже. А что ещё остаётся делать, если к урожаю не подступиться. Дожди идут каждый день. Техника стоит без дела.

Уборка озимых должна была начаться две недели назад. Теперь каждый день простоя снижает надежды хоть на какой-то урожай. Пшеница, например, уже прорастает. Показатель качества зерна — наличие в нем клейковины. Из-за влаги ее содержание в злаках минимальное.

Нынешний сезон для фермера Геннадия Лейтера оказался самым большим разочарованием. Ведь изначально прогнозы были на засуху. С учётом этого и готовили свои поля. Затяжных дождей никто не ожидал.

Самые пессимистичные прогнозы и в хозяйстве Привалова. Озимые, уверен фермер, они уже потеряли. Под угрозой и другие культуры. Даже кормовой горох все ещё лежит на полях. По словам руководителя хозяйства, уж лучше б была засуха.

За июль выпало больше трёхмесячных норм осадков. Не стоит ждать хорошей погоды как минимум до середины августа. В Минсельхозе рекомендуют аграриям использовать каждую возможность для уборки и задействовать все имеющиеся сушильные мощности. В хозяйстве «Лейтер» новый комплекс построили после рекордно урожайного 2022 года. Запустить планировали в этом году. Но пока ждут.