Военкор Евгений Поддубный серьезно ранен в Курской области

Накануне стало известно, что в Курской области во время обстрелов серьезные ранения получил военный корреспондент ВГТРК, ведущий телеканала «Россия-24» Евгений Поддубный. В прямом эфире он рассказывал о событиях в Курской области, куда выехал в связи с обострением ситуации. Предварительно, в автомобиль, в котором ехал корреспондент, попал FPV-дрон.

С тяжелыми ранениями и ожогами Евгений попал в реанимацию. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, военкор пришел в сознание и в ближайшее время его направят на лечение в одну из клиник Москвы, сообщает ВГТРК.

Как сообщает Следком России, будут приняты все меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Кроме того, по поручению председателя СК России Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью.